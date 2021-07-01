01 Temmuz 2021, Perşembe
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PKK muhalefete "siyasi rota" mı çiziyor?
Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun muhalefete gözdağı niteliğindeki sözlerini Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç değerlendirdi. Güvenç, "Üç yıl önce içinden sivil insanların çıktığı otobüsün önünde bomba patlatan teröristle, muhalafetin iş birliğini halka anlatmamız lazım. Tüm kadrolarımızla bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.