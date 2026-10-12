PKK, Metina'daki 4 kampı boşalttı: Uzmanlardan değerlendirme

Güvenlik kaynakları, PKK/KCK terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason adlı dört kampı boşalttığını bildirdi. 8 Ekim 2026 itibarıyla gerçekleştiği aktarılan çekilme, Terörsüz Türkiye süreci ve bölgesel güvenlik açısından gündeme geldi. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ile A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, gelişmenin Türkiye ve bölge açısından taşıdığı anlamı A Haber canlı yayınında değerlendirdi.