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PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı öven terör sevici Merdan Yanardağ'a 2 yıl 6 ay hapis cezası! Tahliye kararı sonrası terör sevicilerine özgürlük istedi

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Giriş: 04.10.2023 21:42
Daha önce de Türkiye karşıtı söylemler ve hükümeti hedef alan skandal açıklamalarda bulunan sözde gazeteci Merdan Yanardağ, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili skandal açıklamaları nedeniyle bugün hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı, Yanardağ'ın "Terör Örgütü propagandası yapmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşmaya yarım saat ara verildi. Daha sonra mahkeme Yanardağ hakkında kararını açıkladı ve tahliye edilerek zanlının 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Yanardağ tahliye kararı sonrası, ilk sözlerinde yine bir skandala imza attı. Terör sevicilerine destek veren Yanardağ, " Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman hala içeride..." diyerek özgürlük çağrısında bulundu.
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