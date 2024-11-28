Piyasada sahte dolar alarmı? Sahte dolar nereden geldi?

Kapalıçarşı'da ve ülke genelinde döviz büroları alarm seviyesine geçti. Bürolar dolar alımlarını durdururken, banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri asıldı. Piyasaya ilk sahte paraların Güneydoğu sınırından geldiği iddialar arasında yer aldı. Toplam meblağın ise 600 milyon dolar olabileceği konuşuluyor. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

Ramazan Almaçayır'ın canlı yayında anlattıkları şöyle:

Merkez Bankası bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Şu anda insanların bir endişe durumunda olması doğal. Çünkü piyasada dövizle iş yapan, dolarla iş yapan insanlar var. Bu konuyla ilgili olarak gerekli önlemlerin alınması gerekir. Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir soruşturma başlattığını da belirtelim.

Yani şu anda konuşulan bu 50 ve 100 dolarlık sahte dolar konusu, başka yerlerde de olduğu gibi, başka ülkelerde de olduğu gibi, sahte para konusu daha önce de vardı piyasada. Ve bu operasyonlar yapılıyordu. Ancak bu kez bu konu inanılmaz derecede bir panik havasına dönmeye başladı. Yani bunun sebebini bir tespit etmek gerekiyor bence. Çünkü belirtiğim üzere yani 1 milyar dolara yakın sahte bir döviz yakalaması olmuştu daha önce de vardı yani. O zaman böylesine bir panik havası yoktu . Burada o dövizler para sayma makinalarına girdiğinde ya da ATM'lere gittiği zaman tespit edilebiliyordu.

Bazı değerlendirmeler var. 600 milyon dolar gibi bir sahte döviz dolaşımından bahsedilen iddialar var. Böyle büyük bir paranın yurt içerisinde basılması, sahte üretiminin yapılması mümkün görünmüyor. Bununla ilgili olarak özellikle yurt dışından bu şekilde bir piyasaya sürülmesi için bu sevkiyatların olabileceği değerlendiriliyor.