Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı kararı var

Son dakika haberine göre... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 17 ilde yapılan operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Öte yandan FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında aralarında muvazzaf albay, yüzbaşı, üstteğmen ve KHK ile ihraç edilen askeri personelin bulunduğu 53 kişiye yönelik İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese operasyon düzenleniyor. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla FETÖ terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

61 ADRESE BASKIN

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bu sabah 05.00'te İstanbul merkezli 17 ilde 61 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA MERKEZLİ 7 İLDE OPERASYON

Bursa merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan periyodik zamanlarda birbirlerini aradıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanması ile mahrem imamların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 14 şüphelinin ankesörlü telefonlardan periyodik zamanlarda birbirlerini aradıklarını tespit edildi.

Bursa, Adana, Ankara, Çankırı, İstanbul, Kocaeli ve Kırıkkale'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 mahrem imam, 1'i emekli 3 astsubay, 1 uzman çavuş ve askeri okulla ilişiği kesilen 2 öğrenci olmak üzere 12 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

'ANKESÖRLÜ TELEFON SORUŞTURMASI'

FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında aralarında muvazzaf albay, yüzbaşı, üstteğmen ve KHK ile ihraç edilen askeri personelin bulunduğu 53 kişiye yönelik İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese operasyon düzenleniyor.