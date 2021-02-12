13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Pençe Kartal-2 Harekatı başarıyla devam ediyor! 33 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kartal-2 Harekatı başarıyla devam ediyor! 33 terörist etkisiz hale getirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.02.2021 14:17
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından Kuzey Irak'ta Gara bölgesine 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı ile ilgili açıklama geldi. Bakanlık, harekatın planlandığı şekilde devam ettiği belirterek, "İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verdi. Detayları A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

Irak Kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere yönelik 10 Şubat 2021 günü başlatılan "Pençe Kartal-2 Harekatı" planlandığı şekilde devam etmektedir.

Harekat kapsamında ilk olarak teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edilmiştir.

40'tan fazla uçağın katıldığı harekatta İHA/SİHA'ların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları da görev almıştır.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında hedefler tam isabetle vurulmuş, harekat ile terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur. Hava harekatının ardından ise bölgeye kara unsurları helikopterle indirilmiştir.

İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlanması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aşılar yetersiz diyen CHP'liler tek tek aşı oluyor!
"Aşılar yetersiz" diyen CHP'liler tek tek aşı oluyor!
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım
Millet İttifakı'nda HDP krizi! Akşener'den flaş sözler
Millet İttifakı'nda "HDP" krizi! Akşener'den flaş sözler
Resmen açıkladı! Özdağ İnce'nin partisine mi katılıyor?
Resmen açıkladı! Özdağ İnce'nin partisine mi katılıyor?
Gara'dan sonra sıra Kandil ve Sincar'da mı?
Gara'dan sonra sıra Kandil ve Sincar'da mı?
Gara'da PKK'ya ağır darbe! Öldürüldüler
Gara'da PKK'ya ağır darbe! Öldürüldüler
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Yüz yüze eğitim açıklaması
Yüz yüze eğitim açıklaması
'CHP'nin torpillisi' ile İnce arasında gerilim tırmanıyor
'CHP'nin torpillisi' ile İnce arasında gerilim tırmanıyor
37 PKK'lı öldürüldü
37 PKK'lı öldürüldü
HDP'li Ahmet Elgin'den skandal hareket!
HDP'li Ahmet Elgin'den skandal hareket!
Türk denizciler korsanların elinden kurtarıldı! Levent Karsan: Olay siyasi değil maddi... |Video
Türk denizciler korsanların elinden kurtarıldı! Levent Karsan: Olay siyasi değil maddi... |Video
Daha Fazla Video Göster