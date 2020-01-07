Pegasus'a ait yolcu uçağı pistten çıktı! Sabiha Gökçen'de uçuşlar durduruldu

Pegasus firmasına ait Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan duyuru yaparak saat 15:00'e kadar THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş ve kalkışlı seferleri iptal ettiklerini duyurdu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildi." ifadelerini kullandı.