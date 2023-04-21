Partiler bayramın 2. günü bayramlaşacak! AK Parti ve MHP HDP ile bayramlaşmayacak

Siyasi partiler arası bayramlaşama programı belli oldu. Partiler arası bayramlaşma cumartesi günü olacak. AK Parti ve MHP HDP ile bayramlaşmayacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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