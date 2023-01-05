05 Ocak 2023, Perşembe
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Pakistan'ın Nobel Barış Ödülü adayı Başkan Erdoğan: Tek başına küresel bir felaketi önledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan küresel meselelerde oynadığı kritik arabuluculuk rolü dünya genelinde takdir toplarken Pakistan Senatosu'ndan flaş bir adım geldi. Senato Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani yaptığı açıklamada "Erdoğan etkili müdahaleleri sayesinde tek başına küresel bir felaketi önledi." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...