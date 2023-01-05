Pakistan'ın Nobel Barış Ödülü adayı Başkan Erdoğan: Tek başına küresel bir felaketi önledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan küresel meselelerde oynadığı kritik arabuluculuk rolü dünya genelinde takdir toplarken Pakistan Senatosu'ndan flaş bir adım geldi. Senato Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Pakistan Senatosu Başkanı Sanjrani yaptığı açıklamada "Erdoğan etkili müdahaleleri sayesinde tek başına küresel bir felaketi önledi." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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