04 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Pakistan’da Şahbaz Şerif başbakan seçildi! Başkan Erdoğan Şahbaz Şerifi tebrik etti

Pakistan’da Şahbaz Şerif başbakan seçildi! Başkan Erdoğan Şahbaz Şerifi tebrik etti

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.03.2024 08:56
Pakistan'da, Müslüman Ligi-Navaz Partisi lideri Şahbaz Şerif, Meclis’teki oylamada başbakan seçildi. Pakistan'da 2. Şahbaz Şerif dönemi resmen başlarken Şerif, Amerika ve Avrupa ile ilişkileri düzeltmek istediğini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
250 üye İYİ Parti’den istifa etti
250 üye İYİ Parti’den istifa etti
Pakistan’da Şahbaz Şerif başbakan seçildi!
Pakistan’da Şahbaz Şerif başbakan seçildi!
Kabine toplantısı bugün
Kabine toplantısı bugün
İsrail kadın ve çocukları kurşuna dizdi!
İsrail kadın ve çocukları kurşuna dizdi!
Murat Kurum Pendik’te hamsi festivaline katıldı!
Murat Kurum Pendik’te hamsi festivaline katıldı!
Türkiye’nin en karanlık yılı: 1993!
Türkiye'nin en karanlık yılı: 1993!
Başkan Erdoğan FIA Başkanı’nı kabul etti!
Başkan Erdoğan FIA Başkanı'nı kabul etti!
Milyonların gözü Kabine Toplantısı’nda!
Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
Sincan için ne yapacak?
Sincan için ne yapacak?
Başkan Erdoğan: Enflasyon sorunu çözülecek
Başkan Erdoğan: Enflasyon sorunu çözülecek
Erdoğan: 31 Mart’ta milli irade bayramını ilan edeceğiz
Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz
25 km’den hedefini imha etti!
25 km'den hedefini imha etti!
Daha Fazla Video Göster