Özünü kaybetmeyen şehir Diyarbakır Sur! Kültürel mirasımızı bugüne taşıyan şehir

Hanlarıyla hamamlarıyla camileriyle kültürel mirasımızı bugünlere taşıyan bir kente götüreceğiz sizi. Ciğeri, burma kadayıfı ve manevi iklimiyle adını dünyaya duyuran şehir Diyarbakır Sur. Özünü hiç kaybetmeyen şehri gelin beraber keşfedelim...

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