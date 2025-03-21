Özgür Özel’in sokak çağrısı! Ekrem Kızıltaş: Fena yakalandılar

Ekrem İmamoğlu’nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasında sonra Özgür Özel’in dün Saraçhane’de sokak çağrısı yapmasını A Haber’de değerlendiren gazeteci Ekrem Kızıltaş, “Meydanların öfkesine ihtiyaçları var sözleri aslında fena yakalandıklarını gösteriyor. Cumhurbaşkanı adayı yaparak işin içinden sıyırmaya çalıştıkları insan son aşamada yakalandı.” dedi.