21 Mart 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özgür Özel'in sokak çağrısı! Ekrem Kızıltaş: Fena yakalandılar
Özgür Özel’in sokak çağrısı! Ekrem Kızıltaş: Fena yakalandılar

Özgür Özel'in sokak çağrısı! Ekrem Kızıltaş: Fena yakalandılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.03.2025 09:12
Ekrem İmamoğlu’nun terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmasında sonra Özgür Özel’in dün Saraçhane’de sokak çağrısı yapmasını A Haber’de değerlendiren gazeteci Ekrem Kızıltaş, “Meydanların öfkesine ihtiyaçları var sözleri aslında fena yakalandıklarını gösteriyor. Cumhurbaşkanı adayı yaparak işin içinden sıyırmaya çalıştıkları insan son aşamada yakalandı.” dedi.
Özgür Özel’in sokak çağrısı! Ekrem Kızıltaş: Fena yakalandılar
Sokak çağrısının arka planı ne?
Sokak çağrısının arka planı ne?
Şaibeli diploma skandalında yeni belge!
Şaibeli diploma skandalında yeni belge!
İBB soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünde!
İBB soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünde!
LGBT’li sapkın provokatörler de sokakta!
LGBT'li sapkın provokatörler de sokakta!
Bakan Tunç: Yargı sokakta aranmaz!
Bakan Tunç: Yargı sokakta aranmaz!
Özel’in çağrısının ardından Ankara’da polis yaralandı!
Özel’in çağrısının ardından Ankara'da polis yaralandı!
Özel’in çağrısının ardından saraçhane’de olaylar çıktı!
Özel’in çağrısının ardından saraçhane’de olaylar çıktı!
Polislerimiz örnek duruş sergiliyor!
Polislerimiz örnek duruş sergiliyor!
Eylemcilerden Özgür Özel’e tepki: Biber gazı yesene!
Eylemcilerden Özgür Özel’e tepki: Biber gazı yesene!
ODTÜ’de polise taşlı saldırı!
ODTÜ'de polise taşlı saldırı!
Selvi’den Özel’in provokasyon çağrısına sert tepki!
Selvi'den Özel'in provokasyon çağrısına sert tepki!
Özel’in sokak çağrısı! Ankara’da polise taşlı saldırı
Özel'in sokak çağrısı! Ankara'da polise taşlı saldırı
Daha Fazla Video Göster