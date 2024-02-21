21 Şubat 2024, Çarşamba
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Özgür Özel'in Lütfü Savaş çelişkisi! Özel’den 24 saat arayla iki farklı açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında Hatay ile ilgili tartışmalara değindi. Bir gün önce anket sonuçlarının kötü olduğu gerekçesiyle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın aday gösterilmeyeceğinin mesajını verdi. Özel, grup toplantısında ise tam tersi açıklamalarda bulundu. ''Kararımızı anketlere de bakarak verdik'' dedi.