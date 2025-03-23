23 Mart 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özgür Özel tehditler savurdu! İmamoğlu tutuklanırsa Türkiye kaosa sürüklenir
Özgür Özel tehditler savurdu! İmamoğlu tutuklanırsa Türkiye kaosa sürüklenir

Özgür Özel tehditler savurdu! İmamoğlu tutuklanırsa Türkiye kaosa sürüklenir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2025 02:46
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması durumunda Türkiye’nin ekonomik ve siyasi çöküşe sürükleneceği tehdidinde bulunarak, 'Silivri'yi aklımızdan geçirmiyoruz, bu ihtimal Türkiye'yi durdurur, iç huzuru mahveder ve Meclis’i çalışamaz hale getirir' ifadelerini kullandı. Özel, Türkiye'nin büyük bir kaosa sürükleyeceğini belirtti.
Özgür Özel tehditler savurdu! İmamoğlu tutuklanırsa Türkiye kaosa sürüklenir
Özgür Özel tehditler savurdu! İmamoğlu tutuklanırsa Türkiye kaosa sürüklenir
Özgür Özel tehditler savurdu! İmamoğlu tutuklanırsa Türkiye kaosa sürüklenir
Giriş-çıkış kısıtlaması yok, sadece tedbir alındı!
"Giriş-çıkış kısıtlaması yok, sadece tedbir alındı!"
Özel’den İmamoğlu tehdidi: Ekonomi batacak, huzur mahvolacak!
Özel'den İmamoğlu tehdidi: Ekonomi batacak, huzur mahvolacak!
Saraçhane’de maskeli vandalizm! Polisimize küfür ettilk
Saraçhane'de maskeli vandalizm! Polisimize küfür ettilk
Özgür Özel’den hukuk tanımaz çağrı: Bu gece her yerde olabiliriz!
Özgür Özel'den hukuk tanımaz çağrı: Bu gece her yerde olabiliriz!
Saraçhane’de polise tehdit: Emekli olduğunda bulacağım seni!
Saraçhane'de polise tehdit: Emekli olduğunda bulacağım seni!
Marjinal örgütleri nasıl sahaya sürdüler?
Marjinal örgütleri nasıl sahaya sürdüler?
Özel: Havai fişek atarsanız ben bunu savunamam
Özel: Havai fişek atarsanız ben bunu savunamam
Özel’in çağrısı ile sokağa inen provokatörler polislere havai fişekle saldırdı
Özel'in çağrısı ile sokağa inen provokatörler polislere havai fişekle saldırdı
Ekrem İmamoğlu’nun terör ifadesi tamamlandı!
Ekrem İmamoğlu'nun "terör" ifadesi tamamlandı!
Marjinal gruplardan polise saldırı!
Marjinal gruplardan polise saldırı!
Başkan Erdoğan: CHP, haramilerden temizlenmedikçe itibarını kazanamaz!
Başkan Erdoğan: CHP, haramilerden temizlenmedikçe itibarını kazanamaz!
Daha Fazla Video Göster