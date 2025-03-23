23 Mart 2025, Pazar
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Özgür Özel tehditler savurdu! İmamoğlu tutuklanırsa Türkiye kaosa sürüklenir
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması durumunda Türkiye’nin ekonomik ve siyasi çöküşe sürükleneceği tehdidinde bulunarak, 'Silivri'yi aklımızdan geçirmiyoruz, bu ihtimal Türkiye'yi durdurur, iç huzuru mahveder ve Meclis’i çalışamaz hale getirir' ifadelerini kullandı. Özel, Türkiye'nin büyük bir kaosa sürükleyeceğini belirtti.