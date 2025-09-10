10 Eylül 2025, Çarşamba

Özgür Özel Financial Times'a konuştu! Yeni sokak çağrısı
Özgür Özel Financial Times’a konuştu! Yeni sokak çağrısı

Özgür Özel Financial Times’a konuştu! Yeni sokak çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2025 09:53
Financial Times'ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şaibeli kurultay davası üzerinden tehdit dolu mesajlar verdi. Sokak çağrısını yineleyen ana muhalefet lideri, "Türkiye'de yaşamı durma noktasına getirecek, sivil itaatsizlik eylemleri yapabiliriz.milyonlar değil, on milyonlarca kişiyi bir araya getirme gücümüz var." ifadelerini kullandı.
