Özgür Özel Financial Times’a konuştu! Yeni sokak çağrısı

Financial Times'ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şaibeli kurultay davası üzerinden tehdit dolu mesajlar verdi. Sokak çağrısını yineleyen ana muhalefet lideri, "Türkiye'de yaşamı durma noktasına getirecek, sivil itaatsizlik eylemleri yapabiliriz.milyonlar değil, on milyonlarca kişiyi bir araya getirme gücümüz var." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN