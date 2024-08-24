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Özel'den CHP'li trollere tepki! Ahmet Şık'a eleştiri, Alpay Özalan'a hakaret

Özel'den CHP'li trollere tepki! Ahmet Şık'a eleştiri, Alpay Özalan'a hakaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 18:59
CHP Genel Başkanı Özgür Özel tartışmaya noktayı koydu, cumhurbaşkanı adayı değilim" dedi. Özel, CHP’nin sosyal medya trollerine de tepki gösterdi. Meclis'teki kavgaya değindi. AK Partili Alpay Özalan’a hakaret etti.
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