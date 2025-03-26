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Özel yine Türkiye’yi şikayet etti

Özel yine Türkiye'yi şikayet etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.03.2025 16:07
Güncelleme:26.03.2025 16:07
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi Batı medyasına şikayet etti. Türkiye'de adaletin olmadığını söyleyen Özel şimdi de BBC'ye konuşarak İngilizlerden yardım istedi. Özel, İngiltere Başbakanı Starmer'a isyan ederek "Bu nasıl dostluk? Terk edilmişlik hissediyoruz" dedi. İşte detaylar...
Özel yine Türkiye’yi şikayet etti
Özel yine Türkiye’yi şikayet etti
Özel yine Türkiye'yi şikayet etti
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