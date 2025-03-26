Özel yine Türkiye’yi şikayet etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi Batı medyasına şikayet etti. Türkiye'de adaletin olmadığını söyleyen Özel şimdi de BBC'ye konuşarak İngilizlerden yardım istedi. Özel, İngiltere Başbakanı Starmer'a isyan ederek "Bu nasıl dostluk? Terk edilmişlik hissediyoruz" dedi. İşte detaylar...