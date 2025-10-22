Özel 24 Ekim sorusuna cevap vermedi! Muhaliflerin tasfiyesi sürüyor

CHP, 24 Ekim'de görülecek şaibeli kurultay davası öncesinde kritik bir haftaya girdi. Parti içi tansiyon yüksek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakırken bir yandan parti içinde muhalif isimlere yönelik tasfiye süreci de devam ediyor. O isimlerden biri eski CHP İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek kendisini disipline sevk eden Özel yönetimini topa tuttu.

