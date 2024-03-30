Oy nasıl kullanılır? Hangi durumlarda geçersiz sayılır? Oy kullanırken nelere dikkat etmeli?

Türkiye yerel yönetilerini seçmek için yarın sandık başına gidecek. Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler var. Seçmen nasıl oy kullanacak? Hangi durumlarda oyunuz geçersiz kabul edilecek? A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları anlattı

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