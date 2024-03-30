30 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Oy nasıl kullanılır? Hangi durumlarda geçersiz sayılır? Oy kullanırken nelere dikkat etmeli?

Oy nasıl kullanılır? Hangi durumlarda geçersiz sayılır? Oy kullanırken nelere dikkat etmeli?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2024 11:40
Türkiye yerel yönetilerini seçmek için yarın sandık başına gidecek. Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler var. Seçmen nasıl oy kullanacak? Hangi durumlarda oyunuz geçersiz kabul edilecek? A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları anlattı
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
3 bin ton yardım Refah Kapısı’nda
3 bin ton yardım Refah Kapısı'nda
Oy nasıl kullanılır?
Oy nasıl kullanılır?
Son mitingler İstanbul’un ilçelerinde
Son mitingler İstanbul'un ilçelerinde
Sınırları aşan Sıfır Atık Projesi!
Sınırları aşan Sıfır Atık Projesi!
YRP ve eski Refahlılardan peş peşe mesaj
YRP ve eski Refahlılardan peş peşe mesaj
Sandığa saatler kala seçim göçü
Sandığa saatler kala seçim göçü
Türkiye seçime gidiyor! O illerde 1 saat erken başlayacak
Türkiye seçime gidiyor! O illerde 1 saat erken başlayacak
Başkan Erdoğan nerede oy kullancak?
Başkan Erdoğan nerede oy kullancak?
Başkan Erdoğan Roman vatandaşlara hitap etti
Başkan Erdoğan Roman vatandaşlara hitap etti
HDP’li Altan Tan’dan bomba itiraf
HDP’li Altan Tan’dan bomba itiraf
Kentsel dönüşümü Murat Kurum ile halledeceğiz
"Kentsel dönüşümü Murat Kurum ile halledeceğiz"
Oy verme işlemi saat kaçta?
Oy verme işlemi saat kaçta?
Daha Fazla Video Göster