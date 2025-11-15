15 Kasım 2025, Cumartesi
Oteldeki gizli görüşme iddianamede! rüşvet geliriyle borç verdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun otelde kameralar bantlanarak yaptığı sır görüşme iddianamede yer aldı. Dosyada otelin, “örgütün faaliyetlerinin yürütüldüğü alan” olarak geçtiği belirtildi. Otelin sahibi ise örgüte yardım etmekle suçlanıyor. Öte yandan CHP lideri Özgür Özel’in, iddianamenin içeriğini yapay zekâ üzerinden öğrendiği iddiası parti içinde yeni bir kriz yarattı.