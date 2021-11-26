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Osman Kavala'nın tutukluğuna devam kararı

A Haber
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Giriş: 26.11.2021 15:47
Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın, Gezi olaylarına karışan Çarşı grubu ile birlikte yargılanmasına devam ediliyor. İki davanın birleşmesinin ardından İstanbul Adliyesinde ikinci duruşma yapılıyor. Davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala’nın avukatları tahliye talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı ise Kavala’nın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi. Gezi Parkı olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala’nın tahliye talebi reddedildi. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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