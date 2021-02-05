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Osman Kavala hakim karşısında! Casusluk davasında 2. kez hakim karşısına çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2021 14:19
Güncelleme:05.02.2021 14:20
Hükümeti ortadan kaldırmayı hedef alan Gezi olaylarının sanıklarından Osman Kavala casusluk davasında ikinci kez hakim karşısına çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

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