Orman yangınlarının bekçisi Aksungur İHA'dan büyük başarı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İnsansız Hava Aracı (İHA), yangınla mücadelede hedef tespit, teşhis ve gözetleme faaliyetleri yürütmeye devam ediyor.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aksungur İHA, göreve başladığı 1 Haziran'dan itibaren yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğüne nefes aldırıyor.

Yüksek faydalı yük kapasitesiyle kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesi bulunan Aksungur İHA, SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı ötesi operasyon esnekliği veriyor. Sistem, hedef tespit, teşhis ve gözetleme çalışmalarında yangınla mücadeleye önemli katkı sağlıyor.