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Orman yangınlarında kullanılacak yeni helikopter T-70 A Haber tarafından görüntülendi! İşte özellikleri...

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Giriş: 07.01.2023 00:09
Güncelleme:07.01.2023 00:12
Orman yangınlarında gece ve gündüz görev yapabilecek olan T-70 helikopter isimli helikopteri A Haber tarafından görüntülendi. T-70, 2,5 saate kadar kesintisiz uçabilecek ve gerektiği durumlarda 11 orman işçisini taşıyabilecek. Üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatla kurtarma görevleri de yapabilecek.
T-70 A Haber tarafından görüntülendi! İşte özellikleri...
T-70 A Haber tarafından görüntülendi! İşte özellikleri...
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