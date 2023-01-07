Orman yangınlarında kullanılacak yeni helikopter T-70 A Haber tarafından görüntülendi! İşte özellikleri...

Orman yangınlarında gece ve gündüz görev yapabilecek olan T-70 helikopter isimli helikopteri A Haber tarafından görüntülendi. T-70, 2,5 saate kadar kesintisiz uçabilecek ve gerektiği durumlarda 11 orman işçisini taşıyabilecek. Üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatla kurtarma görevleri de yapabilecek.