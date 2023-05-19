Önce Tekirdağ'da sonra İzmir'de büyük ayıp! Depremzedelerin yaşadığı evler satışa çıkarıldı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi depremzedelere tahsis edilen konutları satışa çıkardı. Peki İzmir büyükşehir o evleri neden satışa çıkardı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca ve depremzedeler anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN