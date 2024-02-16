16 Şubat 2024, Cuma
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Önce Ordu sonra Giresun! Başkan Erdoğan'dan Karadeniz'de miting turu: Muhalefet saç saça baş başa kavga ediyor
Başkan Erdoğan AK Parti'de aday belirleme sürecinin tamamlanmasının ardından mitinglerine başlarken Ordu'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan muhalefetin kendisine hayrı olmadığını ifade ederken "Saç saça, baş başa kavgaya tutuştular" dedi. Diğer yandan eser ve hizmet siyasetinde rakiplerinin olmadığını belirtirken emeklilere de bir müjde verdi. Başkan Erdoğan bayramda emeklilere verilecek ikramiyenin 3 bin TL'ye yükseltildiğini belirtti. Başkan Erdoğan Ordu'daki programının ardından şimdi de Giresun'da açıklamalarda da bulundu. Erdoğan dış politikada amacın dost artırmak olduğunu ifade ederken "Tüm kışkırtmalara rağmen yangın ülkemize sıçramadı" dedi. Gazze'deki son gelişmeleri de ele alan Erdoğan "Bir an önce ateşkes sağlanmalı. Yardımlar kesintisiz olarak yapılmalı." ifadelerini kullandı.