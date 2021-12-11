11 Aralık 2021, Cumartesi
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Omicron’u ilk tespit eden doktor Angelıque Coetzee A Haber’e konuştu: Hafif semptomlarla geçiyor
Dünyanın gündeminde Kovid-19'un son varyantı "omikron" (omicron) var. Bu yeni varyantın salgında yeni bir döneme işaret edip etmediği konuşuluyor. Omikron'u ilk kez tespit eden Güney Afrikalı Doktor Angelıque Coetzee tüm merak edilenleri A Haber'e anlattı. Angelıque Coetzee, “Hafif semptomlarla geçiyor. Omikron yüzünden hayatını kaybeden olmadı. Delta varyantı yıkıcı bir hastalık yaşatyor.” ifadelerini kullandı.