Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrasında önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası Ömer Çelik gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. AB Bildirisi'nin yeterince olumlu olmadığını belirten Çelik, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gelmektedir. Maalesef burada bile somut bir karar alınamadığını görüyoruz." dedi. Birçok önemli konuda açıklama yapan Çelik, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan hakkındaki hadsizce sözlerine de tepki gösterdi.