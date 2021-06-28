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Ömer Çelik, Merve Kavakçı'nın tercüman kızına uygulanan linç kampanyasıyla ilgili konuştu

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Giriş: 28.06.2021 19:28
AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası Ömer Çelik gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Merve Kavakçı'nın tercüman kızı Fatma Kavakçı’ya uygulanan linç ile ilgili konuştu.

Fatma Kavakçı o yaptığı işi yapmaya hem CV'si, hem eğitimi hem de kişisel nitelikleri açısından son derece yeterli bir arkadaşımız. Yaptığı işi hakimiyeti yabancı devlet başkanlarınca da takdir gördü. Fatma Kavakçı ve kardeşi çocukluğundan beri linç kampanyasına uğruyor. Kılık kıyafeti üzerinden linç yapma konusunda ne büyük iştahları varmış. Bu nasıl bir nefretmiş ki nesiller boyu değişmiyor. Arkadaşımız yaptığı işin niteliklerine haiz ve devletimize hakkıyla hizmet eden bir arkadaşımızdır. Diyorlar ki sadece tercüman dinliyor ne konuştuklarını, bunlar devlet sırrıdır. Halbuki bilinir bunlar, bazen biz isteriz bazen karşı taraf ister. Belli meselelerin liderler arasında konuşulması ve heyetler arası görüşmeye geçerken liderler arasında bir mesafe katedilmesi önemlidir. Heyetler arası görüşmede bütün konuların üzerinden tek tek geçilmiştir. Bunların hepsi devletin kayıtlarına girer. Cumhurbaşkanımız bu konularda çok hassastır. Hayatında bir kere müzakereye girmiş olan bir kişi bu cümlenin altınının boş olduğunu bilir. Üstelik bu görüşmeler güvenlik birimlerine, MSB'ye, ilgili her yere dağıtılır. Ama maalesef bu kadar berrak şeyler konusunda bile sanki çok gizemli bir şey yapılıyormuş gibi bir hava gördük. Bilgisizlikle ilgili bir şey.

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