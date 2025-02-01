Başkan Erdoğan 102 yaşındaki Gülsüm nine ile görüştü

01 Şubat 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Ölmeden önce tek isteğim demişti! Başkan Erdoğan 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı nine ile görüştü
Geçtiğimiz günlerde (30 Ocak 2025) İzmir’de yaşayan Gülsüm Sakallı, en büyük isteğinin ölmeden önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez görebilmek olduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü. Başkan Erdoğan'a kavuşan Gülsüm nine 'Ben seni çok seviyorum' diyerek 'Allah ayağına taş dokundurmasın, çocukların hayırlı olsun, hanımına çok selam söyle' diyerek dualar etti.