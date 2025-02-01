01 Şubat 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Ölmeden önce tek isteğim demişti! Başkan Erdoğan 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı nine ile görüştü
Ölmeden önce tek isteğim demişti! Başkan Erdoğan 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı nine ile görüştü

Ölmeden önce tek isteğim demişti! Başkan Erdoğan 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı nine ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2025 18:21
Geçtiğimiz günlerde (30 Ocak 2025) İzmir’de yaşayan Gülsüm Sakallı, en büyük isteğinin ölmeden önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez görebilmek olduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü. Başkan Erdoğan'a kavuşan Gülsüm nine 'Ben seni çok seviyorum' diyerek 'Allah ayağına taş dokundurmasın, çocukların hayırlı olsun, hanımına çok selam söyle' diyerek dualar etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ölmeden önce tek isteğim demişti! Başkan Erdoğan 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı nine ile görüştü
CHP’de adaylık tartışması büyüyor!
CHP'de adaylık tartışması büyüyor!
Başkan Erdoğan 102 yaşındaki Gülsüm nine ile görüştü
Başkan Erdoğan 102 yaşındaki Gülsüm nine ile görüştü
Serhat Akın’a silahlı saldırıda 2 tahliye!
Serhat Akın’a silahlı saldırıda 2 tahliye!
Erdoğan: İzmir her alanda sürekli geriliyor
Erdoğan: İzmir her alanda sürekli geriliyor
İstanbul’da otellerde yangın denetimi!
İstanbul’da otellerde yangın denetimi!
Halit Ergül’ün bölgede 3. otelini yapmıyormuş
Halit Ergül’ün bölgede 3. otelini yapmıyormuş
CHP adaletin tecellisine engel olamaz
“CHP adaletin tecellisine engel olamaz”
A Haber Sednaya Hapishanesi’nde!
A Haber Sednaya Hapishanesi’nde!
Adliye önünde örgüt sloganı kullandılar
"Adliye önünde örgüt sloganı kullandılar"
CHP’nin normalleşmesine fırsat vermediler
"CHP'nin normalleşmesine fırsat vermediler"
Büyük kongre mesajı: 23 Şubat’ta yapacağız
Büyük kongre mesajı: 23 Şubat’ta yapacağız
Bu kötü gidişat İzmir’in kaderi değildir
"Bu kötü gidişat İzmir’in kaderi değildir"
Daha Fazla Video Göster