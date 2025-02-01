Başkan Erdoğan 102 yaşındaki Gülsüm nine ile görüştü

Geçtiğimiz günlerde (30 Ocak 2025) İzmir’de yaşayan Gülsüm Sakallı, en büyük isteğinin ölmeden önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez görebilmek olduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle tanışmak isteyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile görüştü. Başkan Erdoğan'a kavuşan Gülsüm nine 'Ben seni çok seviyorum' diyerek 'Allah ayağına taş dokundurmasın, çocukların hayırlı olsun, hanımına çok selam söyle' diyerek dualar etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN