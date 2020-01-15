Öldürülen beyaz kamuflajlı PKK'lılar kameraya böyle yansıdı! Görüntülere A Haber ulaştı

Irak kuzeyinde Pençe Harekatları devam ediyor. Operasyon sırasında güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki beyaz kamuflajlı teröristler kameraya yansıdı.

Görüntüler, Pençe 3 Harekatı'nın devam ettiği Haftanin bölgesinden geldi.



A Haber'in ulaştığı özel görüntülerde teröristler karlı bölgede tırmanış yapıyor.



Üs bölgesinin termal kamerasına yansıyan biri kadın üç teröristin beyaz kamuflaj giydiği görülüyor.



Üzerilerinde ağır silahlar olan teröristler, bir süre sonra üs bölgesine ateş açıyor.



Termal kameralara yakalanmamak için beyaz kamuflaj giyen teröristler SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.