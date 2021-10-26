Okul öncesi eğitimde yeni dönem! 3 bin yeni anaokulu 40 bin yeni anasınıfı

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitimde çok önemli bir adım daha atıyor. Yeni projeye göre; özellikle okullaşma oranı düşük olan 3 ve 4 yaş grubu çocukların anaokuluna gitmeleri sağlanacak. Bakanlık bunun için 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfı açacak.

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