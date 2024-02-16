Oktar örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı! Adnan Oktar ve 2 kişiye 43,5 yıl yıla kadar hapis talebi

Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’nün güncel yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı. Adnan Oktar ve iki yöneticinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında farklı oranlarda hapis cezası istendi.

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