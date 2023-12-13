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Ogün Samast'tan şaşkına çeviren hamle! Adını değiştirmek istiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 17:14
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 16 yıl önce silahla vurarak öldüren Ogün Samast'ın (33), cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında tahliyesinin ardından memleketi Trabzon'da, ismini değiştirmeye karar verdiği ortaya çıktı.
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