05 Eylül 2023, Salı
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Öğretmen adaylarına atama müjdesi! Bakan Tekin'den flaş açıklama: 68 bin öğretmene ihtiyacımız var
Milli Eğitim Bakanı Tekin yaptığı açıklamada "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık." ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca atama bekleyen öğretmen adaylarına da bir müjde vererek " Öğretmen ihtiyaç rakamımızı sürekli güncelliyoruz. Ama tahmini bir rakamla 68 bin öğretmene ihtiyacımız var. 68 bin öğretmenle ilgili olarak bu yılın başına yetiştirebilseydik yetiştirirdik ama bahar dönemine kaldı. Ekim ayında ilan edip Şubat ayında yeni öğretmen arkadaşlarımızı dahil edeceğiz."