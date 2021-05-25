Öğrenim kredisi borçlarına büyük af geliyor! Milyonlarca öğrenciye müjde

Meclis'e sunulan 15 maddelik yapılandırma düzenlemesi üniversite mezunu olan yaklaşık 5 milyon kişinin öğrenim kredisi borcuyla ilgili de önemli kolaylıklar getiriyor. Mezunlar, yıllardır faizle biriken borçlarından küçük bir farkla kurtulabilecek. Peki kanun ne zaman çıkacak? Başvurular ne zaman başlıyor? Borçların ne kadarı affedilecek? Peşin ödeme yapana ne kadar inidirim uygulanacak? Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeniden yapılandırma kararı ile öğrenim kredisi olan vatandaşların da faydalanması bekleniyor. Bu durumda, küçük taksitler şeklinde yaklaşık 5 milyon kişi borçlarını ödeyebilecek.

TBMM'de sunulan yeni yapılandırma düzenlemesine göre, üniversiteden mezun olan ve öğrenim kredisi borcu olan milyonlarca kişi borçlarından küçük bir farkla kurtulabilecek.

ONAYLANIRSA BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS'TA!

Posta Gazetesi'nde yer alan haberine göre, AK Parti tarafından Meclis'e sunulan yeni yapılandırma paketi ile Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar kapsamda olacak.

AK Parti, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile borç yapılandırmasını da içeren 15 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Yasanın birkaç hafta içinde onaylanması bekleniyor. Yasa çıkarsa eğer, yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. İlk taksit son ödeme günü 30 Eylül olarak belirlendi. Yeni yapılandırmada ise geciken dönem için aylık 0.35'lik Yİ-ÜFE oranı baz alınacak.

KYK YAPILANDIRMA BAŞVURUSU GİB'DEN

Yasa yürürlüğe girdikten sonra Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak. GİB'in resmi internet sitesine girişler e-Devlet giriş bilgileri ile de sağlanacak. Ödemeler yine bir önceki yapılandırmada olduğu gibi kredi kartı ile yapılıyor olacak.

TEKLİFİN DETAYLARI

AK Parti milletvekillerinin imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan teklif, Covid-19 salgınının ülke ekonomisine etkilerini azaltmak, istihdamı ve üretimi korumak ve vatandaşların salgından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için alınan önlemler ve sağlanan desteklerin yanı sıra bazı düzenlemelerin yapılmasını öngörüyor. Bu kapsamda, işletmelerin vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere kamuya olan yükümlülükleri ertelenerek, vergi oranlarında belli şartlar yerine getirirse cezada indirime gidiliyor. 17 Kasım 2020 tarihinde yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla kişi ve kuruluşların, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumuna, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdarelerine ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ve çok sayıda kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara olan kesinleşmiş borçlarının yapılandırılması ve taksitler halinde ödeme imkanından yararlanamayan vatandaşlara borçlarını yeniden ödeyebilme imkanı veriliyor.