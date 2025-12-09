Viral Galeri Viral Liste Vatandaşlık maaşı ne zaman gelecek? Kimler alacak, hangi iller dahil edilecek?

Vatandaşlık maaşı ne zaman gelecek? Kimler alacak, hangi iller dahil edilecek?

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, diğer adıyla vatandaşlık maaşı, kamuoyunda gündemin üst sıralarına yerleşti. Sistemin nasıl işleyeceği ve kimleri kapsayacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yılmaz, vatandaşlık maaşı uygulamasının gelecek yıl hayata geçeceğini duyurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.12.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:40
Vatandaşlık maaşı geliyor: Kimler alacak, ne zaman başlayacak?

Geliri asgari ücret seviyesinin altında kalan haneler için hazırlanan Vatandaşlık Maaşı modeli resmen duyuruldu. Yeni düzenleme, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi çatısı altında uygulanacak ve ailede en az bir kişi çalışma hayatına katılana kadar destek sağlanacak.

Vatandaşlık maaşı geliyor: Kimler alacak, ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, modelin takvimini açıklayarak sürecin aşamalı şekilde ilerleyeceğini belirtti.

Vatandaşlık maaşı geliyor: Kimler alacak, ne zaman başlayacak?

"2027'DE TÜM ÜLKEYE YAYMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yılmaz, sistemin önce pilot bölgelerde denenerek uygulanacağını ifade etti. Buna göre ilk aşama gelecek yıl devreye alınacak ve ardından kapsam kademeli biçimde genişletilecek.

Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu modelle sosyal destek yapımızı tek çatı altında topluyoruz. Nüfus politikalarımızdan metropol dinamiklerine, emekliler dahil çeşitli sosyal grupları gözeterek yapıyı geliştirdik."

Vatandaşlık maaşı geliyor: Kimler alacak, ne zaman başlayacak?

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Yeni sistemde temel kriter gelir düzeyi olacak. Hanelerin yıllık gelir durumu incelenecek ve belirlenen sınırın altında kalanlara destek ödemesi yapılacak. Bu sınırın esas ölçütü ise asgari ücret seviyesi olacak.

Yılmaz, modelin amacını şu sözlerle özetledi:

"Destek mekanizması, eşik gelirin altında kalan aileleri tamamlayıcı şekilde işleyecek ancak istihdamdan uzaklaşmayı teşvik etmeyecek. Böylece sosyal yardımlarda yapısal bir dönüşümü hayata geçiriyoruz."

Vatandaşlık maaşı geliyor: Kimler alacak, ne zaman başlayacak?

DESTEK TUTARI NASIL HESAPLANACAK?

Yeni dönemle birlikte gelecek yıl için kesin bir gelir eşiği belirlenecek. Şu an yürürlükte olan sosyal yardım uygulamalarında, hanede kişi başına düşen brüt gelirin asgari ücret seviyesinin altında olması temel kriter olarak kabul ediliyor. Yeni sistemde de buna benzer bir sınır oluşturulacak ve bu sınırın altında kalan aileler destek kapsamına alınacak.

SON DAKİKA