Vatandaşlık maaşı ne zaman gelecek? Kimler alacak, hangi iller dahil edilecek?

DESTEK TUTARI NASIL HESAPLANACAK?

Yeni dönemle birlikte gelecek yıl için kesin bir gelir eşiği belirlenecek. Şu an yürürlükte olan sosyal yardım uygulamalarında, hanede kişi başına düşen brüt gelirin asgari ücret seviyesinin altında olması temel kriter olarak kabul ediliyor. Yeni sistemde de buna benzer bir sınır oluşturulacak ve bu sınırın altında kalan aileler destek kapsamına alınacak.