Vatandaşlık maaşı ne zaman gelecek? Kimler alacak, hangi iller dahil edilecek?
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, diğer adıyla vatandaşlık maaşı, kamuoyunda gündemin üst sıralarına yerleşti. Sistemin nasıl işleyeceği ve kimleri kapsayacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yılmaz, vatandaşlık maaşı uygulamasının gelecek yıl hayata geçeceğini duyurdu.
Giriş Tarihi: 09.12.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:40