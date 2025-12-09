Başkan Erdoğan: Zaferi Suriye’de gördük sıra inşallah Filistin’de

09 Aralık 2025, Salı

Giriş: 09.12.2025 15:06
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 77'nci yılı vesilesiyle düzenlenen "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tek parti zihniyeti ve darbe dönemlerine sert eleştiriler yöneltti. Suriye'deki rejimin yıkılmasını "60 yıllık dikta rejimi yerle yeksan oldu" sözleriyle değerlendiren Başkan Erdoğan, "Zulüm ile abad olanın akıbeti berbat olur. Bunu Suriye'de bizzat gördük, şimdi sıra inşallah Filistin'de" ifadelerini kullanarak Filistin halkının da zafere ulaşacağına olan inancını vurguladı.
