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Öğrenciler muaf mı tutulacak? İstanbul'daki toplum taşıma zamlarında yeni gelişme

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Giriş: 11.04.2022 18:45
İBB'nin toplu ulaşım fiyatlarına yönelik yaptığı zamlardan öğrencilerin muaf tutulmasına yönelik son gelişmeyi A Haber Muhabiri Mehmet Nilüfer canlı yayında aktardı. Öğrencilerin zamlarda muaf tutulmasına yönelik teklifin Genel Kurul'da kabul edildiğini söylerken, bundan sonraki sürecin nasıl olacağını aktardı. İşte detaylar...
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Öğrenciler muaf mı tutulacak?
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