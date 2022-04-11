Öğrenciler muaf mı tutulacak? İstanbul'daki toplum taşıma zamlarında yeni gelişme

İBB'nin toplu ulaşım fiyatlarına yönelik yaptığı zamlardan öğrencilerin muaf tutulmasına yönelik son gelişmeyi A Haber Muhabiri Mehmet Nilüfer canlı yayında aktardı. Öğrencilerin zamlarda muaf tutulmasına yönelik teklifin Genel Kurul'da kabul edildiğini söylerken, bundan sonraki sürecin nasıl olacağını aktardı. İşte detaylar...