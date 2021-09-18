Öğrenciler 1,5 yıl sonra okula nasıl döndü? Sosyal ve fiziksel becerile ne ölçüde gelişti?

Bir buçuk yıllık pandemi sürecinin ardından 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçildi. Öğrenciler yüz yüze eğitimde 2 haftayı geride bıraktı. Peki uzun süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler okula nasıl döndü? Pandemi öğrencileri nasıl etkiledi? Öğrencilerin akademik ve psikolojik durumları nasıl? Sosyal ve fiziksel becerile ne ölçüde gelişti? Türkiye’nin merak ettiği önemli konuları A Haber canlı yayınına katılan eğitim uzmanı Hatice Yılmaz değerlendirdi. Hatice Yılmaz, “Biz tüm kademelerde 2 haftadır durum tespiti yapıyoruz. Becerilerde şu anda en az kayıp lise düzeylerinde en fazla kayıp anaokulu ve ilkokul seviyelerinde. Bu kayıpları hem sosyal olarak hem de akademik olarak değerlendirebiliriz.” ifadelerini kullandı.

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