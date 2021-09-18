18 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Öğrenciler 1,5 yıl sonra okula nasıl döndü? Sosyal ve fiziksel becerile ne ölçüde gelişti?

Öğrenciler 1,5 yıl sonra okula nasıl döndü? Sosyal ve fiziksel becerile ne ölçüde gelişti?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.09.2021 16:29
Bir buçuk yıllık pandemi sürecinin ardından 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze eğitime geçildi. Öğrenciler yüz yüze eğitimde 2 haftayı  geride bıraktı. Peki uzun süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler okula nasıl döndü? Pandemi öğrencileri nasıl etkiledi? Öğrencilerin akademik ve psikolojik durumları nasıl? Sosyal ve fiziksel becerile ne ölçüde gelişti? Türkiye’nin merak ettiği önemli konuları A Haber canlı yayınına katılan eğitim uzmanı Hatice Yılmaz değerlendirdi. Hatice Yılmaz, “Biz tüm kademelerde 2 haftadır durum tespiti yapıyoruz. Becerilerde şu anda en az kayıp lise düzeylerinde en fazla kayıp anaokulu ve ilkokul seviyelerinde. Bu kayıpları hem sosyal olarak hem de akademik olarak değerlendirebiliriz.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Öğrenciler okula nasıl döndü? İşte 2 haftalık karne
Öğrenciler okula nasıl döndü? İşte 2 haftalık karne
MİT buluyor TSK vuruyor!
MİT buluyor TSK vuruyor!
MSB görüntüleri paylaştı! Resmen başladı
MSB görüntüleri paylaştı! Resmen başladı
Erdoğan: Türkiye, dünya ihracatında kritik eşiği yakaladı
Erdoğan: Türkiye, dünya ihracatında kritik eşiği yakaladı
İstanbul’un trafik çilesi bitmiyor!
İstanbul'un trafik çilesi bitmiyor!
Acı üzerinden algı çalışması! Depremzedeler FOX TV’yi yalanladı
Acı üzerinden algı çalışması! Depremzedeler FOX TV'yi yalanladı
Muharrem İnce Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı!
Muharrem İnce Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı!
Başkan Erdoğan kritik temas!
Başkan Erdoğan kritik temas!
Muhtarların gözünden eski ve yeni dönem!
Muhtarların gözünden eski ve yeni dönem!
İBB’ye ait tesislerde 27 yıl sonra içki satışı!
İBB’ye ait tesislerde 27 yıl sonra içki satışı!
Metrobüs çilesi bitmiyor! Yine yolda kaldı
Metrobüs çilesi bitmiyor! Yine yolda kaldı
Muharrem İnce’den kurultayda flaş açıklamalar!
Muharrem İnce'den kurultayda flaş açıklamalar!
Daha Fazla Video Göster