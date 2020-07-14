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Oğlunun şehadetini rüyasında gördü! 15 Temmuz şehidimizin babası o geceyi A Haber'de anlattı

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Giriş: 14.07.2020 10:16
Güncelleme:14.07.2020 10:21
15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan’ın kaldığı villaya helikopterle saldıran suikast timi Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker’i şehit etmişti. A Haber muhabiri Vural Efecik, Muğla Marmaris'te şehidimizin babası Nihat Eker ile o geceyi konuştu. Şehidimizin babası o gece neler yaşadıklarını oğlunun şehadetini nasıl rüyasında gördüğünü canlı yayında anlattı.

15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'ın kaldığı villaya helikopterle saldıran suikast timi Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker'i şehit etmişti. A Haber muhabiri Vural Efecik, Muğla Marmaris'te şehidimizin babası Nihat Eker ile o geceyi konuştu. Şehidimizin babası o gece neler yaşadıklarını oğlunun şehadetini nasıl rüyasında gördüğünü canlı yayında anlattı.

"HAİN! HANİ SEN DİYORDUN BEN VURMADIN?"

Hain darbecilerin planlarını bozduğunu anlatan Eker, "Ben şehadet haberini kendi aramamla ben o gece rüyamda zaten gördüm 4 gibi çocuğum şehit oldu. Ve bu mahkeme kayıtlarının da zaten ispatını ben yapabildim. Çünkü o hainler 00.48'de vurulmuş diye Cumhurbaşkanı buradan gitmeden vurulduğunu söylüyorlardı. 8 ayın içerisinde orada bizi bunlar deli ettiler. En sonunda baktım ki kayıtlar yok delil ortada görünmüyor. Savcıya hakime söyledim bende delil var dedim. O hainlerin 8 aylık mesafedeki gittikleri yolun hepsinin yalanlarını ortaya çıkardım. O çarpışmada ne olduğunu onlar da gördüler. Sönmezateş, döndü bana dedi ki "Nihat Amca, sen bu kayıtları nereden aldın?". "Be hain" dedim, "Hani sen diyordun ben vurmadım? Biz değildik diyordun ya. Bunları vuran sizden hatta sen içinde birisine emir vermişsin." O rahatlıkla onlara hakimimiz 4'er kez müebbet verebildi." ifadelerini kullandı.

ŞEHADETİ RÜYADA GÖRDÜ

Acılı baba Eker, "3 - 3,5 gibi kalktığımda rüyada çocuğumun şehit olduğunu gördüm. Ben Marmaris'te değildim, Anamur'daydım.14 gün sonra da benim çocuğum şehit oldu. Tabutlar yarısı siyah yarısı beyaz üzerilerine gittiğim zaman kaçtılar oradan baktım ki yukarıdan işaret eder gibi baştaki senin çocuğun dediler. O çocuğun üzerini açtım aradım çocuğun yüzünü görmeden ayıldım. Anladım ki benim çocuğum şehit oldu." şeklinde konuştu.

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