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ODA TV'nin A Haber algısını vatandaş çürüttü! İşte Ankara'daki sarı çizme olayının gerçekleri...

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Giriş: 15.08.2022 23:23
Bugün Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonrası çok sayıda vatandaş zor anlar yaşarken, bir kişi ise hayatını kaybetti. Her olayda olduğu gibi izleyicilerine haberi anında ulaştırma hedefi taşıyan A Haber muhabirleri de bölgeden yaptıkları canlı yayınlarla son gelişmeleri izleyicilerine aktardı. O yayınlardan birinde muhabirlerimizin giydiği çizme üzerinden algı operasyonuna kalkan ODA TV sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Sağanak yağışa karşı tedbirini alan ve çizme giyen muhabirlerimizin yayın yaptığı Sıhhiye Köprüsü'nün yayından yarım saat sonra sular altında kaldığı görüldü. ODA TV'yi yaptığı boş algı operasyonu nedeniyle eleştiren vatandaşlar "Olacakları önceden sezmişler. Mansur Yavaş'tan daha fazla tedbir aldıkları kesin" yorumunda bulundu.
ODA TV’nin A Haber algısını vatandaş çürüttü
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