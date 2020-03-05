ODA TV'de "MİT deşifresi" skandalı! Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç gözaltında

Provokatif Türkiye karşıtlığı haberleriyle bilinen ODA TV, FETÖ'nün MİT TIR'ları ihaneti gibi bir skandala imza atarak, Libya'da şehit düşen MİT mensubunun cenazesine ilişkin bilgileri kanuna aykırı olmasına rağmen paylaştı. Skandalın ardından ODA TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberi yapan CHP Manisa İl Başkan Yardımcısının kızı Oda TV muhabiri Hülya Kılınç gözaltına alındı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında muhabir Ramazan Almaçayır aktardı.