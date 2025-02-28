Öcalan’nın silah bırakma çağrısının kodları! Uzmanlar A Haber’de

İmralı’da terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan ile görüşen DEM heyeti dün yaptığı açıklamayla Öcalan’ın silah bırakma çağrısını ve PKK’nın feshedilme talebini açıkladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin değerlendirdi.

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