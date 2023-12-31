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Nusaybin'de teröre darbe! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.12.2023 08:49
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mardin ili Nusaybin İlçesi sözde Bagok kırsalında gerçekleştirilen "KAHRAMANLAR-39" operasyonunda; 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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