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11.10.2019
Nusaybin'de bulunan gazetecilere YPG/PKK'dan ikinci saldırı
Terör örgütü YPG/PKK’nın Kamışlı’dan Nusaybin’de bulunan gazetecilere ikinci kez saldırı düzenledi. Güvenlik güçleri, ikinci saldırının ardından önlem alarak gazetecilerin binayı güvenli şekilde tahliye etmesi için çalışmalara başladı. Camların kırıldığı ve Kamışlı'daki teröristler tarafından hedef alınan bina boşaltıldı.
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