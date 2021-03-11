Normalleşmede kritik eşik 15 Mart! Haritayı yeniden şekillendirecek

Geçen haftaki vaka haritasında kırmızı olmayan illerde de yoğun vaka artışı yaşanınca kısıtlamaların geri dönebileceği endişesi gündeme geldi. Uzmanlar 15 Mart'taki vaka sayılarının haritayı yeniden şekillendireceğine dikkat çekti Artış olursa yeniden çok ciddi kısıtlamalar gelebilir uyarıları yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Geçen haftaki vaka haritasında kırmızı olmayan illerde de yoğun vaka artışı yaşanınca kısıtlamaların geri dönebileceği endişesi gündeme geldi. Uzmanlar 15 Mart'taki vaka sayılarının haritayı yeniden şekillendireceğine dikkat çekti Artış olursa yeniden çok ciddi kısıtlamalar gelebilir uyarıları yapıldı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.