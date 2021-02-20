Normalleşme ilk hangi illerde başlayacak? Bakan Koca ipucu verdi

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Mart ayı ile birlikte normalleşme" konusunda atılacak adımlara ilişkin kritik bilgileri açıkladı. Vakaların yayınlanmasından risk haritasının biçimine kadar birçok konuda koronavirüs ve tedbirlerin yeni bir aşamaya geçeceğini duyuran Bakan Koca normalleşmenin önce hangi illerde başlayacağına dair de önemli ipuçları verdi.