20 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Normalleşme ilk hangi illerde başlayacak? Bakan Koca ipucu verdi

Normalleşme ilk hangi illerde başlayacak? Bakan Koca ipucu verdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.02.2021 11:22
Güncelleme:20.02.2021 11:27
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Mart ayı ile birlikte normalleşme" konusunda atılacak adımlara ilişkin kritik bilgileri açıkladı. Vakaların yayınlanmasından risk haritasının biçimine kadar birçok konuda koronavirüs ve tedbirlerin yeni bir aşamaya geçeceğini duyuran Bakan Koca normalleşmenin önce hangi illerde başlayacağına dair de önemli ipuçları verdi.
Normalleşme ilk hangi illerde başlayacak?
Normalleşme ilk hangi illerde başlayacak?
PKK'ya çok ağır darbe! Yerle bir edildi
PKK'ya çok ağır darbe! Yerle bir edildi
Koronanın çocuklara teknolojik etkisi!
Koronanın çocuklara teknolojik etkisi!
6 ay sonra bir ilk! İşte son durum
6 ay sonra bir ilk! İşte son durum
Tarihin ilk terör örgütü elebaşı!
Tarihin ilk terör örgütü elebaşı!
A Haber teröristlerin yaktığı evi görüntüledi
A Haber teröristlerin yaktığı evi görüntüledi
İşte aşılanan kişi sayısı!
İşte aşılanan kişi sayısı!
Bize can borcu var
"Bize can borcu var"
Utanmazlar! Osmanlı mezarları talan edildi
Utanmazlar! Osmanlı mezarları talan edildi
Şehidin eşinden 'yardım' açıklaması
Şehidin eşinden 'yardım' açıklaması
PKK’nın kozmik odasına girildi!
PKK’nın kozmik odasına girildi!
Terör örgütü tarafından Hakkari'ye roket atıldı
Terör örgütü tarafından Hakkari'ye roket atıldı
Daha Fazla Video Göster