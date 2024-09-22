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Nevzat Bahtiyar’dan yeni ifade: Amca dereye at dedi, annesi ağladı

Nevzat Bahtiyar’dan yeni ifade: Amca dereye at dedi, annesi ağladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 08:39
Annesi, abisi, amcaları, tutkulu bulunan tüm yakınları ağız birliği yapmış gibi sustu. Konuşan yine itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar oldu. Daha önceki ifadelerinde Salim Güran'dan aldığı Narin'in cansız bedenini dere yatağına sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, savcıya yeniden ifade verdi. Tüyler ürperten cinayetin ayrıntılarını anlattı. "Narin'in kim neden öldürdü?", "Kim bilip de sustu?" sorularına çok net cevaplar verdi.
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