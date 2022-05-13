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Nevşin Mengü başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı hedef aldı!

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Giriş: 13.05.2022 00:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki kararlarla 20 ilin valisi değişti. Yeni vali atamalarının arasında Afyonkarahisar valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı da yer aldı. Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak tarihe adını yazdırdı. Türkiye'de başörtüsü nefretini her fırsatta gözler önüne seren bir kesim ise yine atamayı hazmedemeyen skandal ifadelerde bulundu. O isimlerden biri olan Mengü, hazımsızlığını ilginç cümlelerle ifade etti. Mangü, Vali Yiğitbaşı'nın Ahmet Necdet Sezer'in memleketi Afyonkarahisar'a atandığını vurgulayarak anlam verilemeyen bir çıkış gerçekleştirdi.
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